¿Llueve este viernes y cae aguanieve?

El SMN anticipó precipitaciones para este viernes en Mendoza, con una probabilidad que llegará al 70% entre la tarde y la noche. Además, rige una alerta amarilla por viento. El sábado llegará un fuerte descenso de la temperatura, con lluvias, lloviznas y nevadas en algunos sectores.

El tiempo cambiará de manera marcada en Mendoza durante las próximas horas. Según el pronóstico, este viernes 11 de septiembre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, descenso de la temperatura y posibilidad de precipitaciones, mientras que también se mantiene una alerta amarilla por viento.

La probabilidad de lluvia aumentará durante la tarde y la noche, cuando podría alcanzar entre el 40% y el 70%. También se prevén vientos moderados del sector sur y nevadas en la cordillera.

La temperatura tendrá una máxima de 19°C y una mínima de 7°C.

El sábado llegará el frío y puede llover

El cambio será todavía más marcado el sábado 12 de septiembre. Se espera una jornada mayormente nublada y fría, con un importante descenso de la temperatura.

Durante la madrugada podrían registrarse vientos algo fuertes del sector sur, mientras que el pronóstico anticipa lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano. En la cordillera también se esperan nevadas.

La máxima apenas llegará a 7°C, con una mínima de 1°C.

¿Cómo seguirá el tiempo en Mendoza?

Las condiciones comenzarán a mejorar desde el domingo, aunque el frío continuará durante las primeras horas del día.

Domingo 13: parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste y heladas parciales. Las condiciones meteorológicas mejorarán y habrá poca nubosidad en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 0°C

Lunes 14: poca nubosidad, ascenso de la temperatura y heladas. Los vientos serán leves del noreste.

Máxima: 20°C | Mínima: 1°C

Martes 15: continuará el ascenso de la temperatura, con poca nubosidad y vientos leves del noreste.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C

Miércoles 16: se espera una jornada con poca nubosidad, temperaturas en ascenso y vientos leves del noreste.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

De esta manera, Mendoza tendrá un marcado cambio de tiempo entre viernes y sábado, con lluvias, viento y un fuerte descenso térmico, antes de iniciar una recuperación progresiva de las temperaturas desde el domingo.