¿Llueve este viernes en Mendoza?: qué dice el pronóstico del tiempo en la previa del Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con viento sur, cielo nublado y posible descenso de temperatura en Mendoza. Qué se espera para el fin de semana del Día de la Madre y cómo estará el clima para las reuniones al aire libre.

Los mendocinos comenzaron la jornada de este viernes 17 de octubre con una brisa fresca y cielo cubierto que despertó dudas sobre la posibilidad de lluvias en la provincia. Tras varios días de calor, el ingreso de aire del sector sur marcó un cambio en las condiciones del tiempo, justo en la previa del fin de semana del Día de la Madre.

Según el pronóstico del tiempo en Mendoza, se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y probabilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante la tarde y la noche. Además, se prevén vientos moderados del sudeste y un panorama parcialmente nublado en zona cordillerana, donde podrían registrarse algunas precipitaciones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por el momento no se emitieron alertas por tormentas ni fenómenos severos en la provincia. Las condiciones se mantendrán estables, aunque el viento del sur podría extenderse hasta entrada la noche.

¿Qué dice el Radar del Servicio Meteorológico Nacional?

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación.

Los colores azules indican lluvias débiles a moderadas.

El amarillo precipitación media y formación de embriones de granizo en la nube

El rojo alta precipitación e indica granizo.

El pronóstico para el fin de semana del Día de la Madre en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana estable y agradable, ideal para las celebraciones al aire libre.