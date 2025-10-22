¿Llueve este miércoles?

Amaneció nublado en la provincia. El SMN señaló que hay probabilidad de tormentas en el Sur provincial. La máxima se mantiene en los 28 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que para este miércoles el tiempo estará nublado. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur provincial que afectaría principalmente a San Rafael.

¿Cómo estará este miércoles 22-10-2025?

Este miércoles estará algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas en el sur provincial. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Jueves 23-10-2025

El.jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas aisladas hacia la noche. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 24-10-2025

El viernes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Sábado 25-10-2025

El sábado estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Domingo 26-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Lunes 27-10-2025

Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 16°C | Mínima: 12°C