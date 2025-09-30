¿Llueve este martes?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes podría haber lluvias aisladas. Continúan los vientos del Sur. Para mañana, la máxima pasará de 23 a 27 grados.
Este martes amaneció gris y con lloviznas aisladas en la provincia. Para esta jornada se mantiene las condiciones de viento Sur y ya para mañana subirá hasta los 27 grados centígrados.
¿Llueve Martes 30-09-2025?
Este martes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 11°C
Miércoles 01-10-2025
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 27°C | Mínima: 9°C
Jueves 02-10-2025
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 11°C
Viernes 03-10-2025
Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 30°C | Mínima: 12°C
Sábado 04-10-2025
Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 16°C