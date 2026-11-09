¿Llueve este lunes?

a temperatura máxima llegará a los 29°C este lunes 9 de noviembre. El pronóstico anticipa poca nubosidad durante gran parte del día, pero las condiciones desmejorarán hacia la noche, con probabilidad de tormentas aisladas.
Mendoza tendrá este lunes una jornada calurosa, con ascenso de la temperatura y condiciones de inestabilidad hacia el cierre del día. Según el pronóstico, la máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 15°C.
Durante la mañana y buena parte de la tarde se espera poca nubosidad, con vientos moderados del noreste. Sin embargo, hacia la noche el tiempo comenzará a desmejorar y podrían registrarse tormentas aisladas.
La probabilidad de precipitaciones para ese período se ubica entre el 10% y el 40%, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Además, se esperan precipitaciones en la cordillera.
¿Cómo estará este lunes 9-11?
Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Desmejorando hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.
Máx: 29°C | Mín: 15°C
¿Qué pasará este martes 10-11?
El martes estará parcial nublado e inestable, poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur en la mañana. Precipitaciones en cordillera.
Máx: 29°C | Mín: 14°C
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Para el martes 10 de noviembre se anticipa una jornada parcialmente nublada e inestable, con poco cambio de la temperatura. La máxima volverá a ubicarse en 29°C y la mínima será de 14°C. Durante la mañana podrían registrarse chaparrones y habrá vientos algo fuertes del sector sur.
El calor volverá a intensificarse desde el miércoles, cuando la máxima llegará a 32°C. El jueves se espera el día más caluroso de la semana, con 34°C.
Hacia el viernes y sábado regresará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas y un descenso de la temperatura.