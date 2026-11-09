¿Llueve este lunes?

Mendoza tendrá este lunes una jornada calurosa, con ascenso de la temperatura y condiciones de inestabilidad hacia el cierre del día. Según el pronóstico, la máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima será de 15°C.

Durante la mañana y buena parte de la tarde se espera poca nubosidad, con vientos moderados del noreste. Sin embargo, hacia la noche el tiempo comenzará a desmejorar y podrían registrarse tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones para ese período se ubica entre el 10% y el 40%, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Además, se esperan precipitaciones en la cordillera.

¿Cómo estará este lunes 9-11? Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Desmejorando hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera. Máx: 29°C | Mín: 15°C

¿Qué pasará este martes 10-11? El martes estará parcial nublado e inestable, poco cambio de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur en la mañana. Precipitaciones en cordillera. Máx: 29°C | Mín: 14°C

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Para el martes 10 de noviembre se anticipa una jornada parcialmente nublada e inestable, con poco cambio de la temperatura. La máxima volverá a ubicarse en 29°C y la mínima será de 14°C. Durante la mañana podrían registrarse chaparrones y habrá vientos algo fuertes del sector sur.

El calor volverá a intensificarse desde el miércoles, cuando la máxima llegará a 32°C. El jueves se espera el día más caluroso de la semana, con 34°C.

Hacia el viernes y sábado regresará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas y un descenso de la temperatura.