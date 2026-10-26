¿Llueve esta noche en Mendoza? 

El pronóstico anticipa tormentas hacia la noche de este lunes en Mendoza y posibles precipitaciones durante la madrugada del martes. Además, las temperaturas irán en ascenso durante la semana y la máxima llegará a los 31°C el viernes.

Mendoza tendrá una jornada con nubosidad variable y una temperatura máxima de 22°C este lunes 26 de octubre. Sin embargo, el pronóstico anticipa tormentas hacia la noche, por lo que se espera un cambio en las condiciones del tiempo. Además, las precipitaciones continuarán siendo protagonistas durante los próximos días, con temperaturas en ascenso.

¿A qué hora pueden llegar las tormentas?

De acuerdo con el pronóstico, este lunes se presentará algo nublado, con una mínima de 10°C y una máxima de 22°C. Los vientos serán leves del sector sur, mientras que las tormentas podrían desarrollarse hacia la noche. En la cordillera también se esperan precipitaciones.

Para el martes 27 de octubre, se prevé una jornada con nubosidad variable y un nuevo ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 24°C y la mínima será de 12°C. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas, aunque luego las condiciones se presentarán parcialmente nubladas en la cordillera.

Cómo estará el tiempo durante la semana en Mendoza

El miércoles 28 de octubre llegará con mejores condiciones meteorológicas. Se espera una jornada algo nublada, con vientos leves del noreste y temperaturas que oscilarán entre los 11°C y los 27°C. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso.

El jueves 29 continuará el ascenso térmico, con una máxima de 28°C y una mínima de 13°C. Será un día con poca nubosidad y vientos leves del noreste, aunque se esperan precipitaciones en la cordillera a partir de la tarde.

El calor se hará sentir con mayor intensidad el viernes 30 de octubre. El pronóstico anticipa una máxima de 31°C y una mínima de 13°C, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. Hacia la noche podrían desarrollarse tormentas, mientras que en la cordillera también se esperan precipitaciones.

El tiempo de esta semana

Contingencias Climáticas adelantó como estará esta semana:

Lunes 26-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Tormentas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Martes 27-10-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Miércoles 28-10-2026 Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Jueves 29-10-2026 Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Precipitaciones en cordillera a partir de la tarde. Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Viernes 30-10-2026 Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 13°C

Sábado 31-10-2026 Nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 28°C | Mínima: 14°C