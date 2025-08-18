Llovizna en Mendoza: ¿Hasta cuándo caerá agua este lunes?

Este lunes sorprendió a todos una leve llovizna. Estás precipitaciones se extenderían durante toda la jornada.

Este lunes amaneció con una constante llovizna en el Gran Mendoza. Contingencias Climáticas anunció que se extendería durante toda la jornada.

¿Cómo estará este lunes 18-08-2025?

Este lunes estará mayormente nublado, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 8°C

Martes 19-08-2025

Este martes habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

Miércoles 20-08-2025

El miércoles estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C