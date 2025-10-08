Llega el calor a la provincia: ¿cuándo podría llover?

El departamento de Contingencias Climáticas informó que la provincia tendrá valores aproximados a los 30 grados. El sábado podría haber tormentas aisladas

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que se viene una semana calurosa en la provincia con máximas que rondarán los 30 grados. Además, para el sábado se esperan tormentas lo que haría bajar algo la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 08-10-2025?

Este miércoles el tiempo estará bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 9°C

Jueves 09-10-2025

El jueves habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 11°C

Viernes 10-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Desmejorando en cordillera hacia la noche.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Sábado 11-10-2025

El sábado estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Domingo 12-10-2025

El domingo habrá tiempo bueno con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C