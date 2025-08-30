Llamado a la solidaridad: piden ayuda urgente para Rus, un perrito con posible cáncer contagioso en Mendoza

El perrito fue hallado herido en calles Vieytes y Boedo y necesita estudios urgentes para confirmar un posible cáncer contagioso que también pone en riesgo a otros animales.

Un llamado a la solidaridad recorre las redes sociales en Mendoza: buscan colaboración para Rus, un perro que fue encontrado en la esquina de las calles Vieytes y Boedo, en las inmediaciones del Club Liceo, en muy mal estado de salud y con fuertes dolores.

El animal, que actualmente recibe asistencia de manera provisoria gracias a vecinos y a profesionales de la veterinaria Besares (sucursal Boedo), podría estar enfrentando un Tumor Venéreo Transmisible (TVT), una enfermedad que se contagia entre perros por contacto directo y que solo puede confirmarse mediante estudios clínicos.

La situación de Rus

Según explicaron quienes lo rescataron, Rus fue hallado sangrando y con signos evidentes de sufrimiento. Durante los últimos días recibió analgésicos y antiinflamatorios para sobrellevar el dolor, aunque este tratamiento es solo una solución temporal.

Para avanzar con su recuperación se necesitan tres cosas fundamentales:

Un hogar de tránsito y transporte para poder realizarle los estudios bajo anestesia.

y para poder realizarle los estudios bajo anestesia. Una colecta solidaria para cubrir gastos de veterinaria, medicación, alimento y cuidados.

para cubrir gastos de veterinaria, medicación, alimento y cuidados. En caso de que se confirme el TVT, solventar el tratamiento de quimioterapia con Vincristina, un medicamento costoso pero indispensable para darle una oportunidad de vida.

Una enfermedad que preocupa

El TVT canino no solo pone en riesgo la vida de Rus, sino que también puede afectar a otros perros que se encuentren en la calle, ya que es altamente contagioso. Por eso, los rescatistas remarcan la importancia de actuar rápido para frenar la propagación.

¿Cómo colaborar?

Quienes puedan ofrecer tránsito, transporte o ayuda económica pueden comunicarse al 2616262340.

Además, se habilitó un alias para contribuir con los gastos de estudios y tratamientos: te.devainilla (María Agustina Gimenez Leon).