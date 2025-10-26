¿Listo para ir a votar? cómo estará el tiempo este domingo

Este domingo 26 de octubre, día de elecciones, el tiempo acompañará a los mendocinos que concurran a las urnas. Según el pronóstico, se espera poca nubosidad y un marcado ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste y una máxima de 28°, condiciones que favorecerán una jornada agradable en toda la provincia.

En las primeras horas del día, las temperaturas serán frías, especialmente en las zonas rurales y de mayor altitud. Las mínimas registradas fueron muy bajas: Junín 3.8°C, Los Campamentos 2°C, Santa Rosa 1.5°C, Lambare 2°C y Los Álamos 2.5°C. En el Valle de Uco, los valores descendieron aún más, con Vista Flores -0.2°C y Tunuyán -0.5°C. En el sur provincial, las temperaturas oscilaron entre 0°C y 2°C.

En cordillera, se prevé cielo algo nublado, sin fenómenos significativos, lo que permitirá un buen tránsito en los pasos fronterizos durante la jornada electoral.

¿El lunes baja la temperatura?

El lunes cambiarán las condiciones: se espera un día parcialmente nublado y ventoso, con ingreso de un frente frío, precipitaciones aisladas y descenso de la temperatura. La máxima rondará los 21°C.

El martes continuará mayormente nublado y frío, con lluvias aisladas y una máxima de apenas 11°C, mientras que el miércoles mejorará paulatinamente con nubosidad en disminución y heladas parciales, alcanzando los 20°C.

En síntesis, el domingo electoral ofrecerá el mejor clima de la semana, antes del ingreso de un frente frío que traerá lluvias y un marcado descenso térmico a partir del lunes.