Liberaron la Ruta 7 tras el derrumbe en Alta Montaña: despejaron rocas con riesgo de caída

El tránsito entre Uspallata y Potrerillos estuvo interrumpido durante varias horas por un desprendimiento ocurrido a la altura del kilómetro 1.112. La Patrulla de Rescate trabajó sobre la ladera para retirar piedras inestables y, cerca de las 17, las autoridades habilitaron la circulación.

La Ruta Nacional 7, en Alta Montaña, volvió a quedar habilitada luego de un operativo para retirar rocas que bloqueaban la calzada. El tránsito había sido suspendido durante la mañana de este miércoles, después de que un desprendimiento impactara contra una camioneta Toyota Hilux mientras transitaba por la zona.

Los trabajos se concentraron en el kilómetro 1.112, donde efectivos de la Patrulla de Rescate escalaron la ladera para evaluar la estabilidad del terreno y provocar la caída controlada de varias piedras que presentaban riesgo de desprendimiento.

Minutos antes de las 17, las autoridades confirmaron la finalización de las tareas y dispusieron la reapertura gradual de la ruta. También comenzaron a descongestionar los vehículos que habían quedado varados entre Uspallata y Potrerillos y se levantaron los retenes instalados en distintos puntos del corredor.

El procedimiento incluyó tareas de prevención sobre la ladera y trabajos para retirar las piedras que habían quedado sobre la calzada.

Los integrantes de la Patrulla de Rescate ascendieron por el cerro y realizaron maniobras para hacer caer de manera controlada rocas de distintos tamaños. El objetivo fue reducir el riesgo de nuevos desprendimientos antes de habilitar nuevamente la circulación.

Personal Patrulla de Rescate, logra hacer caer varias piedras de distintos tamaños de la ladera del cerro que peligraba su pronta caída, maquinarias realizarán trabajos para la reapertura del tránsito. Se permanece corte total de la circulación vehicular..Km 1112 Ruta 7 https://t.co/OH0kVwtWPL — OSVALDO (@VALLEOVA) October 14, 2026

En paralelo, la concesionaria Caminos del Aconcagua utilizó una máquina retroexcavadora para abrir una brecha que permitiera el ingreso de maquinaria pesada y facilitara la remoción de los materiales acumulados.

Una vez despejado el sector y finalizadas las tareas previstas, se organizó la salida de los vehículos que permanecían detenidos por el corte.

Habilitaron un bypass para evacuar a los vehículos varados

Durante el operativo, las autoridades coordinaron la apertura de un bypass provisorio a través de una brecha habilitada en el sector afectado. La medida permitió avanzar con la evacuación de los vehículos y reducir la congestión que se había formado como consecuencia de la interrupción del tránsito.

Los retenes instalados en Uspallata, Potrerillos y la zona de la destilería, en Luján de Cuyo, fueron liberados después de que concluyeran los trabajos en el lugar del derrumbe.

Aunque la circulación quedó restablecida, las autoridades solicitaron a los conductores transitar con precaución, debido a las características del terreno y a las tareas realizadas en la zona.

El desprendimiento destruyó una camioneta Toyota Hilux

El incidente que motivó el corte ocurrió cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, después del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta 7. En ese punto, varias rocas se desprendieron de la ladera e impactaron directamente contra una Toyota Hilux que circulaba por el corredor internacional.

El vehículo era conducido por un hombre de nacionalidad chilena radicado en Argentina, quien resultó ileso y fuera de peligro. Sin embargo, la camioneta sufrió importantes daños y terminó prácticamente destruida por los impactos.

Personal de Gendarmería constató lo sucedido durante una recorrida por Alta Montaña, luego de recibir un aviso a través del 911. Tras verificar el episodio, se notificó a la concesionaria para activar los protocolos de contingencia.

El Paso Cristo Redentor continúa habilitado

Pese al desprendimiento y a la interrupción temporal de la Ruta 7, el Sistema Integrado Paso Internacional Cristo Redentor permanece habilitado, según la información difundida.