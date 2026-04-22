Liberaron a la mujer que instigó a su hijo a llevar un arma de juguete a la escuela

La decisión judicial fue tomada tras un pedido de la defensa, pero la acusada continúa bajo proceso por intimidación pública agravada. El episodio se produjo en el marco de un contexto de amenazas de tiroteos en escuelas y colegios de la provincia que obligaron a reforzar protocolos de seguridad.

El caso que generó conmoción en Las Heras tuvo un giro en las últimas horas. La ciudadana española que había sido detenida por instigar a su hijo a ingresar con un arma de juguete a una escuela fue liberada, aunque sigue imputada por intimidación pública agravada.

La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien resolvió conceder la libertad tras un pedido de la defensa. La mujer había sido trasladada inicialmente al penal de mujeres de Almafuerte II, luego de que el hecho activara un fuerte operativo policial en el establecimiento educativo.

De acuerdo con la investigación, el menor llevó la réplica de arma de fuego por recomendación de su madre, como forma de protesta contra los controles de seguridad en los colegios. La presencia del objeto generó alarma entre docentes y familias, y obligó a aplicar protocolos de emergencia.

El fiscal Sánchez sostuvo que la acusación se mantiene firme: “La imputación es por intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad”, señaló en declaraciones a la prensa. Este delito contempla penas de entre 3 y 8 años de prisión.

La liberación no significa el cierre del caso. La mujer deberá cumplir condiciones estrictas: no podrá salir del país, no podrá acercarse al colegio y tendrá que presentarse ante la Justicia cada 15 días.

El episodio se inscribe en un contexto de amenazas de tiroteos en colegios de Mendoza, que en las últimas semanas incluyó pintadas intimidatorias y mensajes que obligaron a reforzar la seguridad en distintas instituciones educativas.

La decisión judicial reaviva el debate sobre la responsabilidad de los adultos en situaciones que involucran a menores y sobre la necesidad de fortalecer la seguridad escolar frente a episodios que, aunque no impliquen armas reales, generan temor y conmoción social.