Lavalle espera su vendimia “90 Cosechas de historias”

El departamento presentará “90 cosechas de historias” este sábado 21 en el predio verde del Polideportivo municipal.

El municipio de Lavalle se prepara para celebrar la vendimia departamental “90 cosechas de historias”, que tendrá lugar el próximo sábado 21 en el predio verde del Polideportivo Municipal. La fiesta comenzará a las 21 h con una previa de música y danza que se lucirá en el escenario.

El acto central contará con un espectáculo artístico bajo la dirección de Moisés Moral. En el contexto de un nuevo aniversario de vendimia, la historia del guion propone un viaje histórico de la vendimia local, desde lo sensorial, la memoria, la herencia Huarpe, el sacrificio de los labradores y el dulzor de los frutos de la tierra. Además, se llevará a cabo las actuaciones de grandes artistas, y el público podrá disfrutar de delicias gastronómicas y recorrer el paseo de emprendimientos y artesanías.

Este año la entrada será libre y gratuita. Las personas con discapacidad podrán gestionar su pase al sector previsto contactándose con el Dpto. de Atención Integral para Personas con Discapacidad al siguiente número 2616226807 o mediante el correo electrónico areadiscapacidadlavalle@gmail.com. También, se podrán realizar consultas presenciales en el edificio ubicado en Remedios de Escalada y San Martin, Tulumaya.

Además, la Municipalidad de Lavalle nuevamente transmitirá la vendimia departamental “90 Cosechas de historias” a través de la página de facebook Lavalle Municipio. El objetivo es llegar a todos los rincones del departamento, para que la comunidad pueda disfrutar del acto.

Paseo Federal y Bendición de los Frutos

El departamento vivirá un hecho histórico: por primera vez se realizará el Paseo Federal en el predio verde del Polideportivo Municipal, un espacio que reunirá a los turistas y visitantes de todos los departamentos de Mendoza y en ese marco también será la celebración de la Bendición de los Frutos Provincial.

Una fiesta que se vive en redes

El Municipio trabaja en una campaña de redes sociales en la difusión y el homenaje a la historia de la Vendimia departamental. Las tareas de edición audiovisual y contenidos se hicieron mediante el laboratorio IA para dar forma a la propuesta y la interacción con el público. El objetivo de la iniciativa es poner en valor el archivo histórico municipal, al rescatar piezas inéditas como fotografías, Cd´s y videos de representantes históricas de Lavalle, también recortes de diarios de distintas épocas, donde se muestra cómo se vivía la vendimia.

La nostalgia es uno de los pilares que atraviesa el viaje de toda la campaña: una invitación a que cada vecino pueda recordar, explorar, conocer y reencontrarse con imágenes y relatos que despiertan sentimientos.

Lavalle es cultura

Es importante destacar que esta fiesta departamental es posible gracias al trabajo del equipo de gestión y el personal del municipio, que apoya y promueve la cultura vendimial.