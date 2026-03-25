Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo sorprendieron con una gran novedad en Mendoza

La pareja anunció la apertura de “Coraje Mendoza”, un proyecto gastronómico que desembarcará en la bodega Cittanina, en Luján de Cuyo, y promete convertirse en un nuevo atractivo turístico de la provincia.

Lo que parecía un simple viaje a la provincia terminó siendo el anuncio de un proyecto que nadie esperaba. El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, junto a su pareja, la influencer y empresaria Agustina Gandolfo, confirmaron que abrirán una nueva sede de su restaurante “Coraje” en Mendoza.

La propuesta se instalará en la bodega Cittanina, ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo, un espacio familiar que busca rescatar viñedos antiguos y ofrecer experiencias premium vinculadas al vino y la gastronomía.

Agustina fue la encargada de dar la noticia en redes sociales: “La gastronomía no entiende de fronteras. Desde Milán hasta Mendoza, la pasión por la cocina, el vino y las experiencias únicas nos une. Coraje llega a Mendoza amigos”, escribió con entusiasmo.

El restaurante “Coraje” nació en Milán y ahora tendrá su versión mendocina, con un concepto que combina alta cocina internacional, maridajes exclusivos y un entorno natural privilegiado. La elección de Luján de Cuyo no es casual: se trata de una de las zonas más reconocidas por sus bodegas boutique y su potencial turístico.

La pareja destacó que este proyecto es también un sueño familiar: “Cittanina es el lugar donde nuestras familias confluyen, un paraíso en Las Compuertas donde decidimos cultivar y hacer realidad nuestro sueño de tener un vino hecho con viñedos antiguos”, señalaron.

Con este desembarco, Mendoza suma una propuesta que une la figura mediática de Lautaro Martínez con la experiencia de Agustina Gandolfo en el rubro gastronómico, reforzando la tendencia de la provincia como destino internacional de turismo y gastronomía de alto nivel.