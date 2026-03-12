Las reliquias de Santa Bernardita llegaron a Mendoza y convocaron a cientos de fieles: cómo serán las celebraciones

Las reliquias de Santa Bernardita Soubirous llegaron a Mendoza en el marco de una peregrinación por Argentina y despertaron una fuerte emoción entre los fieles que se acercaron al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao.

La llegada de las reliquias de Santa Bernardita generó un fuerte momento de fe y emoción en Mendoza, donde cientos de creyentes se acercaron al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en El Challao, para participar de las celebraciones religiosas abiertas al público. La visita forma parte de una peregrinación por distintos puntos de Argentina, que busca acercar la historia y el legado espiritual de la santa francesa a los fieles del país.

Quién fue Santa Bernardita y por qué sus reliquias recorren Argentina

Santa Bernardita Soubirous fue una joven pastora francesa que en 1858 afirmó haber presenciado 18 apariciones de la Virgen María en una gruta de Lourdes, Francia. En ese momento tenía apenas 14 años y vivía en condiciones de extrema pobreza.

A pesar de las dificultades de salud que atravesó durante su vida, entre ellas asma y cólera, su testimonio marcó profundamente la historia del Santuario de Lourdes, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo.

Actualmente, Santa Bernardita es considerada patrona de los enfermos, de los pastores y de la ciudad de Lourdes, y su historia está estrechamente vinculada con la devoción a Nuestra Señora de Lourdes, asociada en la tradición católica con pedidos de salud y sanación.

La emoción de los fieles en el Santuario de Lourdes de El Challao

La visita de las reliquias de Santa Bernardita en Mendoza despertó una gran respuesta de los fieles, que se acercaron al Santuario de Lourdes para rezar, agradecer y pedir por la salud de familiares y seres queridos.

Entre los presentes hubo quienes destacaron la profunda emoción espiritual que se vivió durante la misa y los momentos de oración. Algunos asistentes incluso viajaron desde otras provincias o aprovecharon su paso por Mendoza para participar del encuentro religioso.

El recorrido de las reliquias de Santa Bernardita en Mendoza

Luego de su paso por el Santuario de Lourdes de El Challao, las reliquias de Santa Bernardita continuarán su recorrido por distintos puntos de la provincia.

El cronograma incluye visitas a varias parroquias mendocinas donde se realizarán celebraciones religiosas y momentos de oración abiertos a la comunidad:

Viernes: Parroquia “San Juan Maron”. Antonio Tomba 365, Godoy Cruz.

Sábado: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en San Rafael

Domingo: Parroquia Santa Bernardita, en Guaymallén

La peregrinación forma parte de una gira internacional que busca acercar la figura de Santa Bernardita a los fieles, reforzando el mensaje de fe, esperanza y consuelo que caracteriza a la devoción vinculada con Lourdes y sus apariciones.