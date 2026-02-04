Las Pelotas llegan a la Fiesta de la Cosecha 2026: precios de las entradas y cómo comprarlas

Las Pelotas se presentarán en la Fiesta de la Cosecha 2026 junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Conocé precios, sectores y cómo comprar las entradas para el show del 4 de marzo.

La Fiesta de la Cosecha 2026 ya empieza a generar expectativa en Mendoza y confirmó a uno de sus protagonistas centrales: Las Pelotas se presentarán junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en un concierto único que se realizará el miércoles 4 de marzo, desde las 21.30, en el tradicional viñedo ubicado en el ingreso al Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

El anuncio fue realizado por la Subsecretaría de Cultura y ratifica uno de los espectáculos más convocantes del calendario vendimial, que este año tendrá un valor especial: la Fiesta de la Cosecha celebrará sus 25 años, mientras que la Fiesta Nacional de la Vendimia alcanzará su 90° aniversario.

Un show sinfónico con identidad mendocina

La propuesta artística de 2026 ofrecerá una relectura sinfónica de los clásicos de Las Pelotas, con arreglos especialmente pensados para dialogar con la potencia sonora de la Filarmónica provincial y la participación de destacados músicos locales.

La banda liderada por Germán Daffunchio mantiene un fuerte vínculo con el público mendocino y cuenta con numerosas presentaciones en eventos emblemáticos como la Vendimia, la Fiesta de la Cerveza y festivales masivos, lo que anticipa una noche de alta convocatoria.

Fiesta de la Cosecha 2026: cuánto salen las entradas y dónde comprarlas

Las entradas para la Fiesta de la Cosecha 2026 ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entrada Web.

Los valores son los siguientes:

Sector A (Preventa) : $15.000, incluye copa acrílica de vino para brindar en el Patio Malbec .

: $15.000, incluye para brindar en el . Sector B: $5.000 sin copa o $8.000 con copa incluida.

Podés comprar tu entrada acá

El predio abrirá sus puertas a partir de las 18, con stands de bodegas, propuestas gastronómicas y actividades en el Patio Malbec. El inicio del espectáculo está previsto para las 19, con shows en vivo antes del concierto central.

La Fiesta de la Cosecha se distingue por su formato original: un viñedo real de casi tres hectáreas de Malbec, ubicado en el acceso al aeropuerto mendocino, que se transforma en escenario de un espectáculo sinfónico al aire libre.

Desde su creación en el año 2000, el evento creció hasta convertirse en una de las celebraciones culturales más importantes de Mendoza, marcando el inicio de las grandes actividades vendimiales. El escenario, que parece flotar sobre las hileras de vid, ha sido testigo de presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, la Sinfónica de la UNCuyo y la Orquesta del Teatro Colón, consolidando una identidad artística propia.