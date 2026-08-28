Escándalo sin fin en Gran Hermano: Brian Sarmiento dejó el reality y prometió “contar toda la verdad”

Indignado por la sanción aplicada a su pareja tras la feroz pelea con Campanita, el exfutbolista decidió armar las valijas y retirarse por voluntad propia. Desde su casa, lanzó un durísimo descargo en redes sociales denunciando que cambiaron las reglas del juego.

El clima dentro y fuera de Gran Hermano: Generación Dorada está al rojo vivo en la pantalla de El 9 Televida. Luego de la escandalosa noche de doble expulsión que terminó con la intervención de la seguridad para retirar a Campanita Pereira, una nueva baja sacudió la recta final del reality: Brian Sarmiento decidió abandonar la casa por cuenta propia.

El exfutbolista tomó la determinación de retirarse a modo de protesta al considerar profundamente injusta la expulsión de su pareja, Danelik Galazán, asegurando que ella solo intervino para proteger a otras compañeras de una agresión.

El duro descargo en redes: “Cambiaron las reglas”

Ya instalado en su domicilio y en compañía de Danelik, el exjugador utilizó sus redes sociales para publicar un contundente escrito donde apuntó directamente contra la producción del programa conducido por Santiago del Moro.

“Les voy a decir una sola cosa… Yo sé muy bien qué se habló antes de entrar y cumplí todo de mi parte. A veces te cambian las reglas cuando el partido ya empezó. Fue una vergüenza”, disparó Sarmiento a través de sus historias de Instagram.

Además, el exdeportista dejó una advertencia de cara al futuro del certamen: “Por ahora prefiero no decir más. Cuando termine todo, voy a contar las cosas como realmente fueron y ahí cada uno va a entender”.

“Danelik solo evitó que atacaran a Pincoya y Sol”

Posteriormente, Sarmiento grabó un video junto a Galazán reafirmando su postura y expresando su dolor por cómo se mostraron las imágenes al público en la pantalla de El 9 Televida: “La verdad es que no quiero decir nada que comprometa más las cosas, pero fue una vergüenza. Quieren hacer quedar a Danelik como agresiva cuando solamente defendió a Pincoya y a Sol cuando Campanita iba a buscarlas para que reaccionen”, explicó.

Con la partida voluntaria de Brian Sarmiento y las dos expulsiones previas, el reality atraviesa su momento más convulsionado a pasos de la gran final, mientras el público debate en redes la contundente decisión del exfutbolista.