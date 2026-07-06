Las Leñas abre la temporada 2026: cuánto cuesta y qué actividades ofrece para toda la familia

Con el receso escolar en marcha, el complejo de alta montaña se prepara para recibir a mendocinos y turistas con propuestas recreativas y tarifas que marcan el pulso de la temporada.

A solo 450 kilómetros de la Ciudad de Mendoza se encuentra el complejo turístico Las Leñas, que este sábado 11 de julio abrirá sus puertas dando comienzo a una nueva temporada invernal. La inauguración coincide con el receso escolar y marca el inicio de una propuesta que combina deportes de nieve, paseos y actividades recreativas para toda la familia.

En esta primera etapa estarán habilitados 3,5 kilómetros de pistas, entre ellas Eros I, Venus, Neptuno y el Parque Infantil, además del tradicional paseo en la telesilla Vesta, que funcionará todos los días de 12 a 15 horas. Para quienes no esquían, el Parque Aventura ofrecerá trineos y juegos en nieve fabricada, pensado como alternativa accesible para disfrutar de la montaña sin experiencia previa.

Los precios de las actividades recreativas se ubican en $20.000 para adultos y $10.000 para menores, tanto en el paseo de telesilla como en el Parque Aventura. El combo promocional de $30.000 permite combinar ambas experiencias en una jornada completa. Los menores de 4 años ingresan gratis y el estacionamiento será sin cargo, lo que convierte a estas opciones en las más buscadas por quienes desean pasar el día en la montaña.

Para quienes planean esquiar, los valores son más elevados: el pase diario en temporada alta cuesta $180.000 para adultos y $144.000 para menores. Sin embargo, el programa Dino Pass 2026 ofrece descuentos significativos. Los turistas que se hospeden al menos dos noches en Malargüe acceden a un 50% de reducción en medios de elevación, mientras que quienes se alojen en Los Molles reciben un 25% de descuento. El beneficio incluye además rebajas en alquiler de equipos e indumentaria en el Rental Oficial.

Los residentes de Malargüe con más de cinco años de residencia comprobada también cuentan con tarifas especiales, reforzando la política de acercar la experiencia de la nieve a la comunidad local.

La apertura de temporada estará condicionada por las nevadas. El complejo ya trabaja en la preparación de la pista Minerva, que será habilitada en cuanto las condiciones lo permitan.

Con estas propuestas, Las Leñas busca atraer tanto a turistas como a mendocinos, ofreciendo actividades recreativas y promociones que intentan equilibrar el alto costo de los pases con opciones más accesibles.