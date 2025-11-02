Las Heras: apuñalaron a un vendedor ambulante durante un asalto en plena calle

Un vendedor ambulante fue asaltado en Las Heras por dos delincuentes armados que se movilizaban en moto. Durante el robo, la víctima intentó resistirse y fue apuñalada en el abdomen.

Un vendedor ambulante de 32 años fue asaltado este sábado por la noche en el departamento de Las Heras, donde además resultó herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 horas en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Cisterna.

Según relató la víctima, identificada como F.D., mientras caminaba por la zona fue sorprendido por dos hombres que circulaban en una motocicleta roja de 110 cc.

Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y un cuchillo para exigirle el dinero de las ventas del día. Tras resistirse, uno de ellos lo atacó con el arma blanca y le provocó un corte superficial en el abdomen.

Los asaltantes huyeron rápidamente con los 27.000 pesos que el hombre llevaba encima, mientras que la víctima se dirigió por sus propios medios a la comisaría más cercana para denunciar el robo.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Carrillo, donde recibió atención médica y se confirmó que la herida no comprometía órganos vitales.

La Policía trabaja para identificar a los responsables y establecer si existen cámaras de seguridad en la zona que puedan aportar información sobre los agresores.