Las Heras: una escuela quedó destruida tras un incendio en la madrugada

El fuego se inició en el exterior del establecimiento y avanzó hacia la galería central, afectando aulas y techos. Bomberos y Defensa Civil trabajaron durante horas para contener las llamas, mientras la comunidad educativa espera definiciones sobre la continuidad de las clases.

Un incendio de gran magnitud se desató en la madrugada del miércoles en la Escuela Doctora Carmen Romero Beltrán N.º 6044, ubicada en el Barrio 30 de Octubre de Las Heras. Las llamas avanzaron rápidamente sobre el sector de ingreso y varias aulas, generando alarma entre vecinos y autoridades educativas. El siniestro fue advertido cerca de las 4 de la mañana, tras un llamado al 911 realizado por una vecina del distrito de El Plumerillo.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios de Las Heras trabajaron intensamente para sofocar el fuego y evitar que se propagara a toda la estructura. Según las primeras evaluaciones, el foco ígneo se habría iniciado en el exterior del establecimiento y alcanzó las puertas de acceso recubiertas con material plástico, lo que facilitó la propagación de las llamas.

La directora del establecimiento, Laura Garro, explicó que “el fuego tomó la galería central y el techo, afectando seriamente las aulas cercanas”. Además, señaló que aún no está definido cómo continuará el servicio educativo, ya que el edificio funciona como CCT (Centro de Capacitación para el Trabajo) y CEBJA (Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos).

Vecinos del barrio relataron el momento de tensión vivido durante la madrugada. “Las llamas eran enormes y el humo se veía desde varias cuadras. Tuvimos miedo de que alcanzara las casas linderas”, comentó Andrea, una residente que presenció el operativo. La policía provincial realizó un corte perimetral y ordenó el tránsito para facilitar el trabajo de los bomberos y Defensa Civil.

El incendio dejó importantes daños materiales y abrió interrogantes sobre el futuro inmediato de la comunidad educativa. Las autoridades deberán evaluar la seguridad estructural del edificio y definir alternativas para garantizar la continuidad de las clases.