Las Heras: un hombre fue baleado y está internado en terapia intensiva

La víctima, de 30 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Carrillo y luego derivada al Hospital Central, donde permanece con pronóstico reservado. La Policía investiga si el ataque está relacionado con un conflicto previo.

Un hombre de 30 años fue gravemente herido de varios disparos durante la noche de este lunes por la noche en Villa San Joaquín de Las Heras. La víctima fue asistida por sus familiares, quienes la trasladaron inicialmente al Hospital Carrillo.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital Central, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.10 y es investigado por personal de la Subcomisaría Iriarte.

De acuerdo con la información preliminar, las primeras averiguaciones indican que el ataque con arma de fuego estaría vinculado a un conflicto previo entre la víctima y otro hombre. Por el momento, las circunstancias del hecho y la identidad del presunto agresor continúan bajo investigación.

Tras el ataque, efectivos policiales preservaron la escena mientras trabajaban especialistas de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, quienes realizaron pericias y el levantamiento de evidencias con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los responsables.

Las autoridades informaron que la investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Mientras tanto, el hombre continúa internado bajo cuidados intensivos en el Hospital Central.