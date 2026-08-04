Las Heras: un adolescente intentó escapar de la Policía y terminó detenido con una pistola de gas comprimido

El menor de 15 años fue perseguido por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) luego de huir durante un procedimiento de identificación.

Un adolescente de 15 años fue aprehendido en Las Heras luego de intentar escapar de la Policía durante un operativo preventivo. El joven fue alcanzado tras una persecución a pie y, durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una pistola de gas comprimido, que quedó secuestrada por orden judicial.

El hecho ocurrió mientras efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizaban recorridos preventivos por el departamento.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados fueron desplazados hacia la intersección de Roca e Islas Malvinas, donde habían denunciado la presencia de dos hombres en actitud sospechosa en las inmediaciones de un comercio.

Al llegar al lugar, los policías localizaron a ambos sujetos sentados sobre el cordón de la vereda e iniciaron el procedimiento para identificarlos.

Mientras los efectivos realizaban el control, uno de los jóvenes, vestido con prendas oscuras, realizó un movimiento hacia la zona de la cintura y salió corriendo por calle Islas Malvinas con dirección al sur.

La maniobra despertó las sospechas del personal policial, que inició una persecución a pie para evitar que escapara. Finalmente, el adolescente fue alcanzado en la intersección de San Luis y Molinero Tejeda, donde quedó reducido.

Tras detener al menor, los efectivos realizaron una requisa preventiva y encontraron una pistola de gas comprimido de color negro, que llevaba oculta entre sus pertenencias.

El arma fue secuestrada como parte del procedimiento y quedó a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.

Intervino la Justicia y el menor quedó bajo resguardo

Luego del operativo tomó intervención el Segundo Juzgado Contravencional y la Fiscalía N° 1, que dispusieron el traslado del adolescente a la Comisaría 16ª, donde quedó en calidad de guarda.

Además, la Justicia ordenó el secuestro de la pistola de gas comprimido, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.