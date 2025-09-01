Las Heras: un adolescente de 16 años recibió un disparo en el cuello mientras estaba en un cumpleaños y pelea por su vida

El joven recibió un disparo mientras participaba de un cumpleaños en el barrio 8 de Abril. Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internado en coma farmacológico. Investiga la Oficina Fiscal de la jurisdicción.

Un joven de 16 años resultó gravemente herido este domingo por la noche en el barrio 8 de Abril de Las Heras, tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba de un cumpleaños.

El hecho ocurrió alrededor de las 21, en jurisdicción de la Comisaría 43. Según los primeros datos, el adolescente se encontraba en el cumpleaños cuando escuchó una detonación y advirtió que había sido alcanzado por un proyectil. De inmediato fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó con una herida de arma de fuego en el cuello.

Los profesionales médicos lo asistieron y diagnosticaron coma farmacológico como medida de estabilización. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el origen del disparo ni sobre posibles responsables.

La Oficina Fiscal correspondiente intervino en la investigación, que se encuentra en curso. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre el estado de salud del joven y las circunstancias del hecho.