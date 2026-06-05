Las Heras suma cámaras privadas al sistema de seguridad: crean un registro voluntario de videovigilancia

Las Heras lanzó un registro voluntario de cámaras privadas para fortalecer la seguridad del departamento. Los vecinos podrán colaborar con imágenes ante delitos y emergencias sin perder el control sobre sus grabaciones.

La Municipalidad de Las Heras puso en marcha una nueva estrategia para reforzar la seguridad en el departamento: un Registro Voluntario y Confidencial de Cámaras de Videovigilancia Privadas, destinado a vecinos y comerciantes que cuenten con dispositivos de seguridad orientados hacia la vía pública.

La iniciativa busca conformar una red de cámaras colaborativas que permita agilizar el acceso a imágenes ante hechos delictivos, accidentes de tránsito o situaciones de emergencia, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del municipio y de las fuerzas de seguridad.

Desde la comuna explicaron que el objetivo es incorporar tecnología ya instalada en hogares y comercios para complementar el sistema público de monitoreo. En ese sentido, señalaron que el programa se alinea con la estrategia provincial de sumar la participación ciudadana y el aporte de herramientas privadas al esquema de seguridad.

El intendente detalló que el municipio reglamentó recientemente este registro y explicó que estará dirigido a personas que tengan cámaras apuntando hacia la calle y que cuenten con sistema de grabación.

Según indicaron, habrá dos modalidades de participación. Por un lado, los vecinos podrán registrar sus cámaras de manera discreta y confidencial para poner a disposición las grabaciones únicamente cuando sean requeridas en investigaciones judiciales, administrativas o ante hechos específicos. Por otro lado, quienes cuenten con tecnología compatible podrán integrar sus dispositivos al sistema de monitoreo permanente del municipio y de la Policía.

Desde la Municipalidad remarcaron que las filmaciones seguirán siendo propiedad de los vecinos y comerciantes. Además, aclararon que la comuna no tendrá acceso remoto a las cámaras ni a las grabaciones, y que cualquier solicitud de imágenes deberá realizarse únicamente en el marco de una investigación o emergencia debidamente justificada.

Una app para denunciar infracciones en tiempo real

En paralelo, el municipio adelantó que próximamente pondrá en funcionamiento una aplicación móvil para que los vecinos puedan reportar infracciones en tiempo real.

La herramienta permitirá relevar situaciones mientras ocurren y generar una alerta inmediata hacia las áreas correspondientes del municipio. A partir de ello, inspectores podrán desplazarse al lugar para constatar la infracción, hacer cesar la falta y aplicar multas, o bien iniciar expedientes administrativos con pruebas suficientes.

Los interesados en integrar el registro deberán completar formularios que estarán disponibles próximamente en la página oficial del municipio. Además, el área encargada del programa realizará un relevamiento en distintos puntos del departamento para identificar cámaras instaladas y contactar a sus propietarios con el objetivo de invitarlos a sumarse al sistema.