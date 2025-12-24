Las Heras: se paró una camioneta y a los tiros mataron a un doble homicida

El ataque ocurrió en calle Lucio Mansilla al 2300 y la víctima, que había sido trasladada de urgencia al Hospital Carrillo con dos disparos en el tórax, murió horas después. La Justicia investiga el hecho y busca al autor de los disparos.

Un violento episodio ocurrió en la noche del martes en Las Heras, donde un hombre resultó herido por disparos y falleció durante la mañana de este miércoles a raíz de la gravedad de las lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 22.50, con intervención de la Comisaría 36ª, en calle Lucio Mansilla al 2300. La víctima fue identificada como Ramón Federico Quiroga, de 41 años, quien contaba con antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado y encubrimiento.

Según informaron fuentes policiales, personal del Hospital Carrillo dio aviso del ingreso de un hombre con heridas de bala, trasladado por un familiar. De acuerdo al testimonio brindado, al momento de ingresar a una vivienda una camioneta azul se detuvo frente a ellos y un individuo, con quien mantenían conflictos de vieja data, efectuó varios disparos contra Quiroga.

En el nosocomio, los médicos diagnosticaron dos heridas de arma de fuego en el tórax, sin orificio de salida, por lo que el paciente quedó internado en estado crítico. En el lugar del ataque, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes y secuestró una vaina servida.

Las actuaciones quedaron a cargo del ayudante fiscal, Dr. Pareja. Durante la mañana de este miércoles, desde el hospital se informó el fallecimiento de Ramón Federico Quiroga como consecuencia de las heridas sufridas. La investigación continúa para dar con el autor del ataque.