Las Heras: robaron un auto, protagonizaron una persecución y chocaron contra un poste

El robo ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Ballofet, en Las Heras. La Policía localizó el Honda Fit en Capital, inició una persecución que terminó contra un poste de alumbrado público y desplegó un operativo con Bomberos y personal de VANT para buscar al conductor, que escapó por los techos.

Un automóvil Honda Fit que había sido robado de una vivienda de Las Heras fue recuperado por la Policía luego de una persecución que terminó en la intersección de Olascoaga y Coronel Díaz. El conductor chocó contra un poste de alumbrado público y escapó por los techos de las casas.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, luego de que la propietaria de un Honda Fit gris oscuro denunciara al 911 que le habían robado el vehículo del interior de su domicilio, ubicado en calle Ballofet al 200, en Las Heras.

Según la información policial, los autores del robo habrían dañado el portón del garaje para sustraer el automóvil.

Tras recibir la denuncia, se irradiaron las características del rodado y efectivos policiales de Capital lograron localizarlo en la zona de Costanera y Beltrán. Al intentar interceptarlo, se inició una persecución que terminó en Olascoaga y Coronel Díaz.

En ese lugar, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de alumbrado público. Luego abandonó el Honda Fit y escapó por los techos de las viviendas cercanas.

Ante la fuga, se solicitó la colaboración de Bomberos y personal de VANT para realizar un rastrillaje en la zona. Sin embargo, el operativo no permitió localizar al sospechoso.

Por disposición de la fiscalía interviniente, personal de Policía Científica trabajará tanto en la vivienda donde ocurrió el robo como en el lugar de la colisión para realizar las pericias correspondientes.