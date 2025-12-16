Las Heras realizará el Choripán más grande de Argentina y la porción saldrá un alimento no perecedero: ¿cuándo y dónde es? 

Llega la Fiesta de las Colectividades en Las Heras, con gastronomía internacional, shows en vivo y un desafío que promete hacer historia: la elaboración del choripán más grande de Argentina. Un evento para disfrutar en familia el fin de semana previo a Navidad.

La Municipalidad de Las Heras lanzó una propuesta que combina solidaridad, cultura y gastronomía. Durante tres noches consecutivas, desde las 19, el Parque de la Familia se transformará en un punto de encuentro con stands de colectividades, emprendedores locales y espectáculos para toda la familia. Además, realizarán el choripán más grande de Argentina, cuya porción solo costará un alimento no perecedero.

Este viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre llega a Las Heras la Fiesta de las Colectividades. Sin embargo, el momento más esperado llegará el viernes, cuando se intente batir un récord nacional con la preparación del choripán más grande del país.

La iniciativa estará a cargo del reconocido asador Martín Azcurra, de El Chiquito Parrilla de El Challao, y tendrá una extensión estimada de 500 metros. Quienes se acerquen podrán acceder a una porción a cambio de un alimento no perecedero, que luego será destinado a acciones solidarias.

La agenda continuará el sábado 20 con una propuesta musical pensada para la nostalgia y el reencuentro. El show “Que vuelvan los lentos”, a cargo de los DJ 5 MIX, ofrecerá un recorrido por los grandes clásicos de los años ’80, ’90 y 2000, en una noche para bailar y compartir en familia.

El domingo 21 cerrará la celebración manteniendo el paseo gastronómico multicultural, los espacios para emprendedores locales y actividades culturales que reflejan la diversidad del departamento.

Desde el municipio destacaron que la Fiesta de las Colectividades busca fortalecer el encuentro comunitario, promover la economía local y sumar un fuerte componente solidario, invitando a toda la provincia a ser parte de un evento que une sabores, música y compromiso social en un mismo lugar.