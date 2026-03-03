Las Heras: le robaron la bicicleta de su casa, los persiguió en su camioneta y atropelló y mató a uno de los ladrones

Ocurrió en el barrio Altos del Oeste. El dueño del rodado salió a buscar a los sospechosos en su camioneta y uno de ellos falleció tras ser atropellado.

Un hombre murió en la mañana de este martes en el departamento de Las Heras, luego de ser atropellado tras el robo de una bicicleta.

Según fuentes policiales, todo comenzó cerca de las 6.15 horas, cuando una mujer llamó a la línea de emergencias para denunciar que dos sujetos habían ingresado a su vivienda del barrio Altos del Oeste y se habían llevado una bicicleta.

Ante la situación, su pareja decidió salir en una camioneta para intentar alcanzarlos. Según las primeras versiones, el conductor logró ubicarlos en la zona de calle Río Diamante y Los Horcones. En ese punto, uno de los presuntos ladrones fue atropellado.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento en el lugar. La víctima, por el momento, no fue identificada oficialmente.

La causa quedó en manos de la Comisaría 43°.