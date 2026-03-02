Maipú: un hombre se descompensó y murió tras chocar su auto

La víctima tenía 57 años y falleció en el lugar pese a las maniobras de reanimación.

Un hombre de 57 años falleció este lunes por la tarde en Maipú, luego de sufrir una descompensación mientras conducía y chocar contra un poste en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 17.45 en calle Vergara al 428.

La víctima fue identificada como Alberto Patricio Rosas de 57 años, quien manejaba un Volkswagen Suran cuando, por causas que se investigan, se descompensó, perdió el control del vehículo e impactó contra un canasto de basura ubicado sobre el margen izquierdo de la calzada.

Tras el llamado al 911, arribaron al lugar efectivos policiales, personal de Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A pesar de los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho.

En el procedimiento intervino personal de la Delegación Vial Gran Mendoza y de la comisaría correspondiente a la jurisdicción. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar con precisión las causas del deceso.