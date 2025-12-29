Las Heras: murió un joven de 25 años acuchillado en una pelea entre bandas

Un violento episodio ocurrido durante la noche de este domingo en Las Heras terminó con un joven fallecido y otro herido de arma blanca. El hecho se registró alrededor de las 22.30 en la zona de calle Paul Harris y Sargento Cabral, y es investigado por la Oficina Fiscal Las Heras.

Según información policial, el primer aviso se recibió a través de la frecuencia radial, alertando sobre un hombre con una herida en el abdomen en calles Esquiú y Sargento Cabral. La víctima manifestó haber tenido problemas con otros sujetos y fue trasladada por familiares al Hospital Carrillo.

Minutos más tarde, un llamado al 911 informó sobre otro hombre herido en calle Río Negro y Sargento Cabral. En el lugar, el lesionado relató que caminaba junto a un amigo cuando fueron abordados por varios individuos con quienes mantenían conflictos de vieja data. La situación derivó en una riña, durante la cual los agresores habrían utilizado armas blancas.

El herido,un hombre de 31 años, fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticado con heridas de arma blanca en la pierna y el brazo izquierdo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado fuera de peligro. El hombre posee antecedentes por averiguación de hurto agravado por escalamiento.

Según informó el Ministerio de Seguridad, horas después, desde el Hospital Carrillo se confirmó el fallecimiento de Gonzalo Emanuel Narváez, de 25 años, quien presentaba una herida de arma blanca. La víctima contaba con antecedentes por averiguación de hurto simple y robo simple en tentativa.

En el caso intervino el doctor Vera, de la Oficina Fiscal Las Heras, quien dispuso la actuación de Policía Científica, UID y la realización de las medidas judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.