Las Heras multará conductores con fotos y videos de WhatsApp ¿qué infracciones?

La medida, oficializada por decreto, permitirá sancionar maniobras peligrosas registradas por vecinos en rutas como la RN7. El envío de fotos o videos no implicará multa automática y se garantizará el debido proceso y la protección de datos personales.

La comuna de Las Heras aplicará sanciones por maniobras peligrosas registradas por vecinos en rutas nacionales y provinciales dentro de su territorio. El sistema no será automático: un funcionario deberá constatar la falta y garantizar el derecho de defensa.

De esta manera, en base a fotos y videos aportados por testigos, la Municipalidad de Las Heras aplicará multas a quienes cometan infracciones en rutas provinciales y nacionales que atraviesen su territorio, especialmente en la Ruta Nacional 7 (RN7), principal corredor hacia Chile y escenario de reiteradas denuncias en los últimos meses.

La medida fue oficializada mediante el decreto municipal N° 240/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el intendente Francisco Lo Presti. Para avanzar con esta modalidad, la comuna se respaldó en la Ley Provincial Nº 9.024, que delega en los municipios el poder de policía dentro de sus territorios, incluso en rutas de jurisdicción nacional o provincial, siempre limitado al control y juzgamiento administrativo de infracciones cometidas dentro del ejido municipal.

Por WhatsApp: qué infracciones se multarán

Basándose en la normativa provincial, el municipio sancionará maniobras como:

Adelantamiento en doble línea amarilla.

Sobrepaso en curva, puente o intersección señalizada.

Circulación en contramano.

Otras maniobras expresamente prohibidas por la Ley 9.024 que generen un riesgo cierto e inmediato para terceros.

Quedarán excluidas aquellas infracciones que requieran medición técnica o instrumental, como exceso de velocidad, alcoholemia, pesaje o verificaciones mecánicas específicas.

Cómo funcionará el sistema

Los usuarios deberán enviar el material a un número de WhatsApp que será definido próximamente y estará destinado exclusivamente a la recepción de registros gráficos. Desde el municipio aclararon que el canal tendrá carácter operativo y preventivo, y que el envío del material no constituye una denuncia formal ni genera una infracción automática.

Luego de recibido el registro, un funcionario deberá interceptar al vehículo para su identificación y el labrado del acta correspondiente. Solo se procederá cuando se verifique que la infracción está tipificada, existan elementos suficientes para identificar al presunto infractor y haya contemporaneidad razonable entre el hecho y la actuación.

En el acta deberá dejarse constancia del archivo visualizado, indicando fecha, hora, formato y medio de recepción. Además, se especificará que la infracción fue constatada a partir de un registro gráfico como elemento probatorio digital.

Protección de datos y garantías

El tratamiento de los datos personales incluidos en los registros se ajustará a la Ley 25.326, garantizando confidencialidad, uso exclusivo con fines administrativos y acceso restringido. La remisión maliciosa de material falso podrá derivar en responsabilidades legales.

Los registros serán almacenados en soporte digital institucional con mecanismos que aseguren integridad, inalterabilidad y trazabilidad, y deberán conservarse por un plazo mínimo de dos años o hasta que la resolución administrativa quede firme.

Desde la comuna insistieron en que se garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso conforme a la Ley 9003.

Se habilitó una línea para denunciar maniobras peligrosas en las rutas de alta montaña: 261716393