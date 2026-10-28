Las Heras: empleados municipales fueron hospitalizados tras inhalar el gas de un derrame tóxico

Un camión recolector de residuos quedó detenido en la intersección de Ascuénaga y Beltrán luego de que se rompiera un cilindro que emanaba un gas tóxico. El chofer y dos recolectores fueron trasladados a un hospital, mientras Bomberos trabajaba para controlar la situación.

Tres trabajadores municipales se intoxicaron este miércoles al mediodía en Las Heras, luego de que un cilindro que se encontraba dentro de una bolsa de basura se rompiera y comenzara a liberar un gas tóxico.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Azcuénaga y Beltrán, cuando un camión recolector de residuos realizaba sus tareas habituales. Según las primeras informaciones, el recipiente se encontraba entre los residuos que estaban recolectando y, al romperse, comenzó a emanar una sustancia que provocó la intoxicación de los operarios.

Los afectados son el chofer del camión y los dos recolectores que trabajaban en el lugar. Los tres fueron trasladados a un centro asistencial.

Aislaron la zona por el fuerte olor

Tras el incidente, se desplegó un operativo de emergencia para evitar que la sustancia continuara propagándose y garantizar la seguridad de los vecinos.

La zona fue aislada de manera preventiva y se restringió el acceso de las personas al lugar. Además, se convocó a personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de Bomberos de Las Heras.

También se esperaba la llegada de una dotación de Bomberos de Luján de Cuyo, cuyos integrantes están capacitados para intervenir ante la presencia de sustancias tóxicas y residuos peligrosos.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, se percibía un olor muy fuerte en los alrededores.

Investigan qué sustancia provocó la intoxicación

Por el momento, no se había podido determinar qué elemento contenía el cilindro ni cuál era la composición del gas que se liberó.

El camión quedó atravesado en la intersección, junto con los residuos que estaba recolectando cuando se produjo la rotura del recipiente.

Los equipos de emergencia trabajaban para asegurar el cilindro y controlar la fuga de la sustancia. Mientras tanto, se mantenía el perímetro de seguridad para prevenir nuevos episodios de intoxicación.

La información permanece en desarrollo y se aguardan novedades sobre la sustancia involucrada y el estado de salud de los tres trabajadores afectados.