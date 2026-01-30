Las Heras: el viento arrancó el techo de una obra en construcción y cayó sobre un centro comercial

El incidente ocurrió en plena tormenta de la tarde, cuando las ráfagas desprendieron la estructura de un local en obra y la depositaron sobre el Street Mall de calle San Martín. El centro comercial estaba cerrado por horario de siesta, lo que evitó heridos.

La fuerte tormenta que afectó al departamento de Las Heras durante la tarde dejó como saldo un episodio de gran impacto: el techo de una obra en construcción se desprendió y terminó cayendo sobre el Street Mall, ubicado en calle San Martín, frente a la Biblioteca Pública Manuel A. Sáez. El hecho ocurrió alrededor de las 15.30, en plena intensidad del viento y con las primeras precipitaciones.

El centro comercial, que alberga cerca de 20 locales de distintos rubros —desde tiendas de mascotas hasta comercios de tecnología y gastronomía— se encontraba cerrado en ese momento. Esto evitó que hubiera personas en el interior y que el accidente derivara en consecuencias mayores. “Fue justo el horario de la siesta. Los locales estaban cerrados, así que no había nadie. Gracias a Dios, no pasó nada”, relató un vecino que presenció la voladura del techo.

Las imágenes mostraron chapas retorcidas y estructuras dañadas, lo que generó preocupación por el riesgo que pudo haber implicado para quienes suelen circular por el lugar. En el predio hay juegos infantiles y sombrillas de resguardo, sectores que podrían haber estado ocupados. Una desgracia con suerte como acotó Fausto Mateo: “El techo no cayó arriba de los juegos infantiles. Imagínense el peligro que podría haber sido con quizás niños jugando en ese momento” .

El testigo aclaró que el techo no pertenecía al centro comercial, sino a un local en construcción lindero. “No es el techo del Street, es el techo del local que están construyendo al lado. El viento se lo ha llevado y ha caído justo arriba del Street”, explicó. La fuerza del viento fue determinante en el desprendimiento, aunque también se evalúa si el peso del agua acumulada pudo haber contribuido al colapso.

Personal de la Municipalidad de Las Heras y de Defensa Civil se acercó rápidamente al lugar para coordinar tareas de seguridad y limpieza. “Ya vinieron todos, contrataron con Defensa Civil, trajeron las máquinas para empezar a acomodar para que la gente de los locales pueda trabajar”, agregó el vecino consultado.

A pesar del impacto, los daños materiales fueron menores y no afectaron directamente a los comercios. “Los locales estaban todos bien, así que esto, lo que es más que nada, los techos, sillas y cosas así, pero la estructura todo en perfecto estado”, aseguró el testigo.

La tormenta también provocó caída de árboles y complicaciones en otras zonas del departamento. “El Sanjón de los Ciruelos, recién lo de la ciudad, árboles, daños… justamente allá en la esquina, mirá, te vas dando cuenta más o menos los árboles están colgando directamente de los cables”, describió el vecino, dando cuenta de la magnitud del fenómeno climático que azotó a Las Heras.