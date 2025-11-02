Las Heras: dos personas se electrocutaron cuando un cable cayó a una pileta

Una joven de 17 años y un hombre de 28 fueron hospitalizados con lesiones por electrocución. Ambos sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro de una pileta.

Un grave incidente doméstico ocurrió este domingo por la tarde en el departamento de Las Heras, cuando dos personas sufrieron una descarga eléctrica mientras se encontraban dentro de una pileta.

El hecho tuvo lugar cerca de las 16:30 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de calles Luján y Rawson.

De acuerdo con la información policial, un cable eléctrico cayó accidentalmente al agua, generando una fuerte descarga que afectó a una joven de 17 años, identificada como V.T.B., y a un hombre de 28 años, B.G.M.

Ambos sufrieron dolencias inmediatas a causa de la electrocución, por lo que vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y asistió a las víctimas, que luego fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales de la provincia.

La adolescente fue derivada al Hospital Central, mientras que el hombre fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

En ambos casos, los médicos confirmaron el diagnóstico de electrocución.