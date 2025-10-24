Las Heras: dos perros atacaron y dejaron herido muy grave a un sereno de 75 años

El trabajador de 75 años fue atacado por dos pitbulls en un galpón de El Pastal, Las Heras. Vecinos denunciaron que los mismos animales ya habían mordido a otras personas y reclaman que sean retirados definitivamente del lugar.

Un hombre de 75 años fue atacado este viernes por dos perros de raza pitbull en la zona de El Pastal, en Las Heras. La víctima, identificada como Jorge Trigo, sufrió heridas desgarrantes en ambos brazos y en el cuello, y fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internada.

El violento episodio ocurrió en el ingreso de un galpón perteneciente al empresario Jorge Pandolfino, conocido en la zona por su actividad agroexportadora y su vinculación con el boxeo. Según relataron los vecinos, Trigo se encontraba trabajando en el lugar cuando los animales lo atacaron apenas abrió el portón para ingresar.

“Lo agarraron entre los dos perros, le destrozaron los brazos y el cuello. Iban pasando mamás con chicos. Fue desesperante”, contó una vecina, Mayra, en diálogo con el móvil de Noticiero 9.

Antecedentes de ataques en la zona

Los vecinos de El Pastal aseguraron que no es la primera vez que los mismos animales protagonizan hechos violentos. Una residente, Rocío, relató que su marido fue atacado por los mismos perros en febrero del año pasado, cuando también ingresaba al mismo galpón.

“Le arrancaron un pedazo de oreja y lo lastimaron en los brazos. La fiscal quiso llevarse a los perros, pero el dueño los escondió. Y ahora vuelve a pasar lo mismo”, denunció.

Otra vecina afirmó que hace unos meses los animales también mordieron a un niño, aunque en esa ocasión las heridas fueron leves. “Vivimos con miedo. Acá hay muchos chicos y personas mayores. No queremos que pase una tragedia”, dijo.

Reclamos y denuncia

Los perros pertenecen al empresario Pandolfino, quien, según los vecinos, mantiene a los animales en el predio como medida de seguridad. Sin embargo, los residentes piden que no vuelvan al galpón, ya que no hay un canil ni medidas de contención adecuadas.

Tras el ataque, personal de zoonosis no intervino formalmente. Los propios dueños trasladaron a los animales a otra propiedad, lo que generó indignación en la comunidad. “Los declararon agresivos y peligrosos. Si no cumplen con los controles, podrían ser imputados”, explicó una vecina.

Estado de la víctima

El trabajador Jorge Trigo se encuentra internado en grave estado en el Hospital Lagomaggiore. Los médicos informaron que presenta lesiones profundas y desgarros en los brazos y cuello, y permanece bajo observación.

Mientras tanto, los vecinos esperan que la justicia actúe y que se garantice la seguridad en el lugar, donde aseguran que a diario transitan familias, niños y trabajadores.