Las Heras: cuatro heridos en un extraño accidente entre dos motos y una bicicleta

Un fuerte accidente vial dejó a cuatro personas heridas durante la madrugada de este viernes en Las Heras. El siniestro ocurrió alrededor de las 3.40 en la intersección de las calles Independencia y San Juan e involucró a dos motocicletas y una bicicleta.

Según las primeras actuaciones policiales, una motocicleta Bajaj Rouser NS 150 y una bicicleta Trek circulaban por calle Independencia hacia el oeste cuando, por causas que se investigan, fueron colisionadas por una motocicleta Honda GLH que transitaba por calle San Juan hacia el norte.

Como consecuencia del impacto, los cuatro involucrados sufrieron lesiones y debieron ser trasladados a distintos centros asistenciales.

Los dos ocupantes de la Bajaj Rouser NS 150 sufrieron politraumatismos graves. El conductor fue derivado al Hospital Central, mientras que su acompañante fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.

Por su parte, el ciclista presentó politraumatismos moderados y también fue llevado al Hospital Lagomaggiore. En tanto, el conductor de la Honda GLH sufrió politraumatismos graves y fue trasladado al Hospital Central.

Personal policial de la Comisaría 36 intervino en el lugar y trabajó para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.