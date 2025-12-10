Las Heras abre las inscripciones para artistas vendimiales

La convocatoria incluye audiciones en diciembre y ensayos en enero, con cupos definidos para danza y actuación. Los participantes deberán presentar documentación artística y cumplir con requisitos de inscripción digital antes de la fecha límite.

El municipio de Las Heras anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen participar en la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026, que se celebrará el próximo 30 de enero. La convocatoria está dirigida a bailarines, bailarinas, actores y actrices, y se realizará de manera online entre el 10 y el 14 de diciembre.

Los interesados podrán anotarse en las disciplinas de danza folclórica, danza folclórica discapacidad, danza contemporánea y actuación. La inscripción es exclusivamente digital desde este link y requiere cumplir con ciertos requisitos básicos, como tener más de 18 años, presentar foto del DNI (frente y dorso), un currículum artístico actualizado de hasta dos carillas y documentación de facturación propia o a través de una asociación habilitada.

Las audiciones se llevarán a cabo en la Dirección de Cultura de Las Heras, ubicada en calle San Miguel 1457. El 27 de diciembre será el turno de danza folclórica y folclórica discapacidad, mientras que el 28 de diciembre se realizarán las pruebas para danza contemporánea y actuación.

En cuanto a los cupos disponibles, se seleccionarán 26 intérpretes en danza folclórica, 4 en danza folclórica discapacidad, 30 en danza contemporánea y 10 en actuación. Los ensayos comenzarán el 12 de enero y se extenderán hasta el 29, en distintas sedes culturales y deportivas del departamento.

La organización informó que la asistencia a los ensayos es obligatoria, especialmente en la semana previa a la fiesta. Solo se permitirá una inasistencia entre el 12 y el 23 de enero, mientras que en los días posteriores la presencia será indispensable para garantizar la calidad del espectáculo.

La Vendimia de Las Heras es uno de los eventos más esperados dentro del calendario cultural mendocino, ya que reúne a artistas locales en una puesta en escena que celebra la identidad y tradición vitivinícola. Además, funciona como antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde cada departamento presenta a su representante y su espectáculo propio.