Las escuelas tras las amenazas: algunas secundarias realizarán jornadas de reflexión

Tras una semana marcada por amenazas en muchas escuelas secundarias de todo el país, desde el colegio Padre Claret aseguraron que la situación interna es de tranquilidad, aunque avanzarán con medidas preventivas para concientizar a los estudiantes.

La directora del nivel secundario, Mariana Carrazco, explicó que dentro del establecimiento no fue necesario activar ningún protocolo. “En el colegio, gracias a Dios, no hemos tenido que activar protocolo para nada. El clima estuvo muy tranquilo”, señaló, aunque reconoció que la semana pasada resultó “alarmante desde el punto de vista de la gestión” por hechos que se conocieron a nivel general.

En ese marco, la institución decidió implementar jornadas de reflexión dirigidas a los alumnos. Estas actividades estarán enfocadas en generar conciencia sobre el impacto de ciertas conductas que, si bien pueden ser interpretadas como bromas por los jóvenes, pueden tener consecuencias graves.

“Vamos a trabajar con los servicios de orientación escolar para ver el alcance que puede tener lo que para ellos significa una broma, que para el resto no lo es”, explicó Carrazco. Además, remarcó la necesidad de abordar el uso responsable de las redes sociales y los riesgos asociados a los desafíos virales.

Las jornadas comenzarán de manera inmediata y se desarrollarán curso por curso. A su vez, desde la institución buscan reforzar los mensajes en cada instancia de contacto con los estudiantes, con el objetivo de que dimensionen la seriedad de este tipo de situaciones.

Otro de los ejes destacados por la directora es el rol de las familias. “Estamos pidiendo un acompañamiento y un mano a mano con las familias, que es de donde también debe partir la reflexión fuerte”, sostuvo.

En cuanto a la mirada de los alumnos, Carrazco indicó que, al tratarse de una matrícula reducida, existe un vínculo cercano entre estudiantes y docentes. En ese sentido, destacó el rol del preceptor como tutor y la política de “puertas abiertas” de la dirección, lo que facilita el diálogo y la consulta permanente.

Si bien la convivencia escolar es un tema que se trabaja durante todo el año, aclaró que en esta oportunidad el foco no estará puesto específicamente en el bullying, sino en las amenazas y en conductas asociadas a bromas o retos virales que pueden generar situaciones de riesgo.

De esta manera, el colegio busca anticiparse y reforzar la prevención, apelando al trabajo conjunto entre escuela y familias para abordar una problemática que trasciende el ámbito educativo.