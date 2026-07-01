Las cámaras de Canal 9 captaban la nevada en Mendoza y un inesperado personaje se robó toda la atención

Mientras la nieve comenzaba a cubrir distintos puntos de la provincia, un llamativo personaje apareció en pleno centro de San Rafael y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más curiosas de la jornada.

La nieve en Mendoza volvió a regalar postales que hacía tiempo no se veían. Durante este miércoles, la ola polar permitió que los copos llegaran incluso al llano del Gran Mendoza, donde vecinos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Maipú salieron a disfrutar del fenómeno y compartieron imágenes en redes sociales. Sin embargo, en medio de la cobertura especial que realizaban las cámaras de Canal 9 Televida, un inesperado protagonista sorprendió a todos.

La nieve dejó postales inolvidables en distintos departamentos de Mendoza

El ingreso de una intensa masa de aire polar provocó un marcado descenso de temperatura y generó nevadas en buena parte del territorio provincial.

Las primeras precipitaciones comenzaron durante la madrugada en el Valle de Uco y el Sur mendocino, donde las condiciones fueron más intensas. Con el paso de las horas, la nieve también llegó al Gran Mendoza, aunque con menor intensidad, ofreciendo una imagen poco habitual para esta zona de la provincia.

Desde temprano, las cámaras de Canal 9 recorrieron distintos departamentos para mostrar en vivo cómo evolucionaba el fenómeno climático. En medio de ese recorrido, una escena inesperada captó toda la atención de quienes seguían la cobertura.

En una rotonda ubicada sobre una de las principales arterias del centro de San Rafael, algunas personas aprovecharon el momento para disfrutar de la nevada cuando de repente apareció un gigantesco muñeco de nieve.

La figura llamó rápidamente la atención tanto de automovilistas como de peatones y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la jornada. Mientras algunos frenaban para fotografiarlo, otros aprovecharon para grabar videos y compartirlos en redes sociales.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Aunque las nevadas comenzarán a disminuir durante las próximas horas, el frío extremo continuará presente en toda la provincia.

De acuerdo con el pronóstico oficial, para este jueves se esperan temperaturas máximas de entre 4°C y 5°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. En el resto del llano mendocino, los registros oscilarán entre 1°C y -1°C.

Además, no se descartan lloviznas aisladas en algunos sectores y continuará el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas por parte de Defensa Civil, que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles nuevas alertas o cambios en el pronóstico.