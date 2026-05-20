La Virreina Nacional de la Vendimia confirmó su romance con un jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Agustina Giacomelli y el futbolista Enzo Gaggi hicieron pública su relación con un posteo en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre seguidores del mundo vendimial y del fútbol mendocino.

La actual Virreina Nacional de la Vendimia, Agustina Giacomelli, confirmó públicamente su noviazgo con el futbolista Enzo Gaggi, mediocampista de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. La pareja eligió las redes sociales para oficializar el vínculo y la publicación no tardó en viralizarse entre los mendocinos.

La representante de Tunuyán, que fue coronada durante la última edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia, compartió imágenes junto al jugador acompañadas por una breve frase: “Mucho amor”. El mensaje alcanzó rápidamente cientos de comentarios y reacciones.

La confirmación llegó a través de una publicación colaborativa en Instagram donde ambos aparecen compartiendo un momento íntimo y relajado.

La noticia fue celebrada tanto por integrantes de la corte vendimial como por compañeros del plantel del “Lobo” mendocino, además de seguidores que dejaron mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja.

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Quién es Agustina Giacomelli, la Virreina Nacional de la Vendimia

Agustina Giacomelli representó a Tunuyán en la última Fiesta Nacional de la Vendimia realizada en el Teatro Griego Frank Romero Day. Allí fue elegida como Virreina Nacional, en una celebración que tuvo como eje el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”.

La joven tiene 24 años y cursa las últimas materias de la carrera de Licenciatura en Psicología. En distintas entrevistas destacó que su formación académica influye en su mirada social y en la manera en que vive su rol institucional.

Además de sus actividades oficiales, mantiene un perfil cercano y sencillo. Entre sus intereses personales aparecen el deporte, las caminatas, la música y el amor por los animales.

Enzo Gaggi, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Por su parte, Enzo Gaggi integra el plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club que disputa la Primera Nacional.

El mediocampista busca consolidarse dentro del equipo mendocino tras su paso por otros clubes del fútbol argentino. Su relación con la Virreina despertó rápidamente interés entre los hinchas y seguidores del deporte provincial.

La historia entre ambos comenzó a ganar notoriedad al comienzo de la época vendimial, aunque recién ahora decidieron confirmar públicamente el vínculo.