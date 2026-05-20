¿Los argentinos no necesitarán más visa para entrar a Estados Unidos?

El Gobierno confirmó que el país volverá a integrar el Visa Waiver Program en 2027, un sistema que elimina el trámite consular y el pago de la visa tradicional. La medida se enmarca en un acuerdo de cooperación en seguridad con Washington y promete un cambio histórico en la relación bilateral.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que Argentina será reincorporada al Visa Waiver Program de Estados Unidos a partir de 2027. Esto significa que los ciudadanos argentinos podrán ingresar al país norteamericano sin necesidad de tramitar la visa B1/B2, que actualmente exige entrevistas presenciales y un costo de 185 dólares.

El programa, vigente en más de 40 países, habilita estadías de hasta 90 días por turismo o negocios mediante una autorización electrónica conocida como ESTA. En Sudamérica, solo Chile accede a este beneficio desde 2014, por lo que Argentina se convertirá en el segundo país de la región en contar con este sistema.

Monteoliva explicó que el proceso de incorporación requiere cumplir con exigencias de seguridad fronteriza, intercambio de información y pasaportes biométricos. Según la funcionaria, Argentina ya inició auditorías técnicas junto al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., con el objetivo de garantizar que se cumplan los estándares solicitados.

El anuncio se produce en un contexto de fortalecimiento de la relación bilateral. Desde la llegada de Javier Milei y Donald Trump al poder, ambos gobiernos han profundizado la cooperación en materia de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, lo que aceleró las gestiones para el regreso al programa.

Argentina ya había formado parte del Visa Waiver entre 1996 y 2002, pero fue excluida tras la crisis de 2001 debido al aumento de permanencias irregulares en territorio estadounidense. La reincorporación en 2027 marca un cambio de rumbo en la política migratoria y en la confianza depositada por Washington.

El impacto económico también es relevante: los argentinos dejarán de pagar los USD 185 de la visa tradicional, lo que representa un ahorro significativo para quienes viajan con frecuencia. Además, se eliminarán las largas demoras en los consulados, facilitando el acceso a viajes cortos y simplificados.

Monteoliva subrayó que el beneficio no será inmediato y que hasta 2027 seguirá vigente la visa B1/B2. Sin embargo, destacó que el país está encaminado a cumplir con todos los requisitos y que la medida posiciona a Argentina como un socio estratégico regional para Estados Unidos.