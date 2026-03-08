Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: así se vive La Gran Previa del Acto Central por la pantalla de El 9 Televida con Pepe Cibrián

Esta noche se realiza el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day. Viví la fiesta máxima de los mendocinos a través de la pantalla de Canal 9 Televida con la previa desde las 18 con la conducción de Daniela Galván, Luciana Campigotto y la participación de Pepe Cibrián.

Mendoza vive horas de expectativa en la antesala del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. A través de la pantalla de Canal 9 Televida, mendocinos y turistas pueden seguir cada detalle de la previa desde el Teatro Griego Frank Romero Day, donde esta noche se realizará el espectáculo titulado “90 cosechas de una misma cepa”.

La gran previa por la pantalla de Canal 9 Televida

Desde las 18, el equipo periodístico de Canal 9 Televida realiza una cobertura especial de la Vendimia 2026, con móviles en vivo desde el Teatro Griego Frank Romero Day.

La transmisión de la Gran Previa de la Vendimia está a cargo de Daniela Galván y Luciana Campigotto, quienes conducen el programa especial que permite seguir el clima previo al espectáculo, con entrevistas, imágenes exclusivas y todo el movimiento en el Frank Romero Day. Pero también con la participación especial del gran director teatral Pepe Cibrián, una de las figuras destacadas de la Vendimia 2026 por la pantalla de El 9 Televida.

Mendoza ya palpita la gran noche de la Vendimia

Durante estos días, la provincia se transformó en el escenario de una de las celebraciones más emblemáticas de la Argentina. La Fiesta Nacional de la Vendimia no solo representa una tradición cultural, sino también el cierre simbólico del ciclo productivo de la vid, que involucra el trabajo de miles de personas en los viñedos.

En Mendoza, donde la vitivinicultura es uno de los principales motores económicos, la Vendimia adquiere un significado especial. La edición 2026 tiene además un valor histórico, ya que se cumplen 90 años de la primera fiesta vendimial, realizada en 1936, cuando fue coronada Delia Larrive Escudero, la primera soberana nacional.

Luego de las tormentas que obligaron a suspender el espectáculo del sábado, el Gobierno de Mendoza decidió trasladar el evento para este domingo 8 de marzo, manteniendo la expectativa de miles de personas que esperan la gran celebración.

El Acto Central, la elección de la reina y el show de Luciano Pereyra

La gran noche de la Vendimia 2026 comenzará a las 21 en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde cerca de 750 artistas en escena darán vida al espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, una propuesta que busca combinar tradición e innovación para contar la historia vendimial desde una mirada contemporánea.

Al finalizar el show se realizará la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia, quien sucederá a Alejandrina Funes, acompañada por la actual Virreina Nacional Sofía Perfumo.

Antes del inicio del espectáculo, el público podrá disfrutar de la previa musical con artistas mendocinos como Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

El cierre de la noche estará a cargo del cantante Luciano Pereyra, quien brindará el show final en una jornada que promete ser histórica para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.