La UNCuyo marchará contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario: cómo será el recorrido

La Universidad Nacional de Cuyo encabezará una movilización este miércoles en defensa de la educación pública. La marcha coincidirá con el debate en Diputados sobre el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó su participación en la jornada nacional de protesta convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización se desarrollará este miércoles 17 de septiembre en simultáneo con el debate legislativo en la Cámara de Diputados, donde se discutirá la posibilidad de rechazar la medida del Ejecutivo.

En la provincia, la convocatoria comenzará a las 15 horas en la rotonda de calle Lencinas, a la entrada del Campus Universitario. Desde allí, la columna avanzará hacia el Este por Lencinas, continuará por Juan B. Justo y luego por avenida Las Heras, hasta llegar a Mitre. El recorrido concluirá en la Plaza Independencia, donde se montará un escenario para el acto central previsto a las 17.

El cierre incluirá la entonación del Himno Nacional y discursos de referentes de la Federación Universitaria de Cuyo, gremios docentes y no docentes, representantes sindicales y, finalmente, de las autoridades universitarias encabezadas por la rectora Esther Sánchez y el vicerrector Gabriel Fidel.

En paralelo, en San Rafael también habrá una movilización desde las 16 con concentración en la Rotonda de la Bandera, km 0.

Cómo se organizará la columna de la UNCuyo

El orden de la marcha estará encabezado por la Asamblea Universitaria —rectora, vicerrector, Consejo Superior y directivos de facultades—, seguido por los gremios universitarios, unidades académicas, organizaciones estudiantiles, representantes de la salud pública, organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos.

Ley de financiamiento universitario

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en agosto por el Congreso, buscaba garantizar fondos actualizados para cubrir el déficit presupuestario que arrastran las universidades públicas desde 2024. La norma fue considerada clave por las casas de estudio para sostener salarios, becas, programas de investigación y servicios básicos.

Con el veto presidencial, el futuro de la norma queda en manos del Congreso: para revertir la decisión del Ejecutivo, se necesitan dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado.

Desde los gremios universitarios advirtieron que “lo que se veta no es solo financiamiento: se veta el futuro de nuestros jóvenes y el desarrollo económico y social del país”. A su vez, distintos rectores, entre ellos los de la UBA y la UNCuyo, alertaron que sin un presupuesto garantizado el sistema universitario público podría “cambiar de manera estructural como lo conocemos”.