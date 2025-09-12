La UNCuyo convoca a una marcha tras el veto de Milei a la Ley de financiamiento universitario

La Universidad Nacional de Cuyo adhirió al paro nacional de 24 horas convocado por gremios docentes y no docentes en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Se prepara una marcha federal para la próxima semana.

La Universidad Nacional de Cuyo se sumó al paro nacional universitario convocado para este viernes en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento para las universidades públicas. La medida de fuerza, de 24 horas, fue impulsada por gremios docentes y no docentes de todo el país y ya genera impacto en la agenda educativa y política.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso a fines de agosto, buscaba cubrir el vacío presupuestario que enfrentan las universidades públicas desde 2024. Según las autoridades educativas, esta norma era clave para garantizar su funcionamiento tras dos años consecutivos sin presupuesto aprobado.

Con el veto presidencial, los gremios denuncian que se pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes y trabajadores universitarios. “Lo que se veta no es solo financiamiento: se veta el futuro de nuestros jóvenes y el desarrollo económico y social del país”, remarcaron desde los sindicatos.

La situación en la Universidad Nacional de Cuyo

En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) adhirió al paro nacional y convocó a defender la educación pública. Si bien el acatamiento varía entre facultades, el malestar docente se refleja en un creciente atraso salarial que supera el 50% y en la falta de recursos para sostener las actividades académicas.

Desde el rectorado advirtieron que la falta de presupuesto aprobado desde 2023 obliga a funcionar con transferencias parciales de Nación. “Necesitamos previsibilidad. Sin financiamiento estable, se compromete la calidad educativa y la investigación”, señalaron.

La protesta de este viernes es el inicio de un plan de lucha nacional. Los gremios anunciaron que el próximo miércoles 17 de septiembre se realizará una marcha federal universitaria en simultáneo con el debate legislativo sobre el veto.

“Queremos llenar las plazas y las calles, como en octubre y abril, para pedir a los diputados que defiendan la universidad pública y el presupuesto universitario”, remarcaron desde las federaciones docentes.

La falta de financiamiento, los salarios atrasados y la incertidumbre presupuestaria generan preocupación en rectores, docentes y estudiantes. Desde la UBA hasta la UNCuyo, las autoridades advierten que el sistema universitario público podría “cambiar como lo conocemos” si no se revierte la situación.

Marcha federal por la educación pública: así será el recorrido en Mendoza

La comunidad universitaria se concentrará a las 16 en el ingreso al Campus de la casa de estudios. Desde allí, a partir de las 16.30, la columna se desplazará por calle Carlos Lencinas, para continuar por Juan B. Justo y luego por Avenida Las Heras hasta calle Chile, donde doblará al sur para llegar a la Plaza Independencia. El acto de cierre, sobre un escenario orientado hacia el oeste, comenzará a las 18.