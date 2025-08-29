La Tormenta de Santa Rosa viene con un alerta amarilla por lluvias: qué zonas de Mendoza afectará

El fenómeno climático vuelve a coincidir con la tradición popular del 30 de agosto. Se esperan tormentas en gran parte de la provincia y fuertes nevadas en alta montaña. El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado por prevención.

Este sábado 30 de agosto, cuando se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, la tradición popular que vincula la fecha con intensas tormentas vuelve a coincidir con los reportes del Servicio Meteorológico. Según los especialistas, se espera un marcado cambio en las condiciones del tiempo, con lluvias en gran parte de Mendoza y nevadas en alta montaña, lo que ya motivó la decisión de cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor.

La llamada “Tormenta de Santa Rosa” es una de las creencias más arraigadas en Sudamérica. La leyenda cuenta que la santa limeña habría provocado un temporal para frenar un ataque de piratas en el siglo XVII. Aunque la ciencia explica el fenómeno como un patrón climático propio de fines de agosto, la coincidencia entre tradición y pronóstico refuerza el mito en la memoria popular.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: a qué hora empezará y dónde afectará

El meteorólogo Fernando Jara detalló que se aproxima “un sistema asociado a un núcleo frío en altura y una circulación de vaguada que genera la inestabilidad prevista para este fin de semana”. Esto implica la llegada de tormentas en el sur y sureste provincial, además de la posibilidad de nevadas que afectarán el tránsito en la cordillera.

Según los especialistas, se espera que este fin de semana caigan lluvias históricas en Mendoza entre “50 y 60 mm”. Las tormentas comenzarían en la noche de este viernes y se extenderían sábado y domingo.

Frente a este panorama, la Coordinación del Paso Cristo Redentor confirmó que el cruce internacional permanecerá cerrado este sábado, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los viajeros.

Tormenta de Santa Rosa: por qué hay que cortarse el pelo para que crezca más fuerte y rápido

Además del mito de la tormenta, cada 30 de agosto se reaviva otra tradición popular: la de cortarse el cabello en honor a Santa Rosa de Lima, con la creencia de que crecerá más fuerte y saludable. Si bien los historiadores recuerdan que en realidad la santa se cortó el pelo como gesto de renuncia a la vanidad, la costumbre sigue vigente en muchas familias.

Defensa Civil emitió recomendaciones ante la alerta por lluvias en Mendoza

Frente a este escenario, la Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia difundió una serie de medidas preventivas para proteger a la población, resguardar las viviendas y evitar accidentes.

Recomendaciones para quienes circulen por la vía pública

No transitar por zonas anegadas, badenes o cauces aluvionales .

Reducir la velocidad y mantener distancia prudente con otros vehículos.

Detener la marcha en caso de encontrarse con calles inundadas.

Respetar siempre las señales de tránsito y los desvíos dispuestos por las autoridades.

Medidas de seguridad en el hogar

Revisar techos, canaletas y desagües para garantizar un correcto escurrimiento del agua.

Retirar del exterior objetos sueltos que puedan ser arrastrados, en especial los que contengan productos tóxicos como herbicidas, insecticidas o químicos de piscinas.

Evitar sacar la basura y cerrar puertas y ventanas para prevenir filtraciones.

Usar calzado adecuado y no caminar descalzo en superficies mojadas.

Cortar la electricidad desde la llave general y desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua.

Recomendaciones adicionales

La cartera de Seguridad también recordó la importancia de: