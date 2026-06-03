La tonada cuyana busca un lugar en la historia: Mendoza, San Juan y San Luis buscan que sea Patrimonio de la Humanidad

La emblemática expresión musical de Cuyo inició el camino para convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La candidatura fue presentada de manera conjunta por las tres provincias y apunta a proteger una tradición con más de dos siglos de historia.

La tonada cuyana, uno de los símbolos culturales más importantes de la región, dio un paso trascendental hacia el reconocimiento internacional. Los gobiernos de Mendoza, San Juan y San Luis presentaron formalmente la candidatura para que esta expresión artística sea incorporada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La propuesta fue elevada ante el Comité Argentino del Patrimonio Cultural Inmaterial y marca el inicio de un proceso que podría ubicar a la tonada entre las manifestaciones culturales más valiosas y protegidas del planeta.

La tonada cuyana, una identidad que une a toda la región

La iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre las tres provincias cuyanas, que buscan preservar y difundir una tradición profundamente arraigada en la historia local.

Funcionarios provinciales destacaron que la tonada representa mucho más que un género musical: es una forma de transmitir costumbres, relatos, valores y sentimientos que han pasado de generación en generación durante más de 200 años.

La postulación también pone en valor el papel de músicos, poetas y comunidades que han mantenido viva esta expresión cultural frente a los cambios de las industrias musicales y las nuevas tendencias artísticas.

Qué hace única a la Tonada Cuyana

La tonada nació de la mezcla de tradiciones criollas, influencias hispanoamericanas y aportes andinos. Su sonido se caracteriza por el protagonismo de las guitarras, guitarrones y requintos, mientras que sus letras suelen reflejar el paisaje, el amor, la vida rural y el fuerte vínculo de los cuyanos con su tierra.

Uno de sus rasgos más distintivos es el tradicional cogollo, una dedicatoria poética improvisada que el cantor ofrece a una persona presente durante la interpretación. Como parte de la costumbre, quien recibe el homenaje suele responder con un brindis, generando un momento de encuentro que combina música, poesía y celebración.

A esto se suma el tradicional grito cuyano, una expresión espontánea de alegría e identidad regional que suele escucharse en peñas, reuniones familiares y festividades populares.

Cómo seguirá el proceso para llegar a la Unesco

Tras la presentación inicial, las provincias deberán avanzar en la elaboración de un expediente técnico que reúna documentación histórica, material audiovisual, investigaciones y testimonios que demuestren la importancia cultural de la tonada.

Para ello, Mendoza, San Juan y San Luis convocarán a artistas, investigadores, instituciones y vecinos a colaborar con fotografías, grabaciones, publicaciones y otros aportes que permitan fortalecer la candidatura.

El objetivo es demostrar que la tonada continúa siendo una práctica viva, vigente y transmitida entre generaciones, uno de los principales requisitos que exige la Unesco para otorgar este tipo de reconocimientos.

Argentina ya cuenta con expresiones culturales que lograron ingresar a la prestigiosa lista de la Unesco. Entre ellas se destacan el Chamamé, reconocido en 2020, y el Cuarteto cordobés, incorporado recientemente como patrimonio cultural inmaterial.