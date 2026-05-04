La SUBE ya funciona en el Este de Mendoza: cuáles son los beneficios y cómo hacer el abono

Los usuarios del transporte público de San Martín, Junín, Rivadavia, santa Rosa y La Paz ya pueden utilizar la tarjeta SUBE para viajar. Cuáles beneficios podés habilitar y cómo tramitar el abono online.

La tarjeta SUBE en Mendoza comenzó a operar en el Este provincial y ya se puede usar en colectivos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. La implementación incluye múltiples formas de pago, beneficios sociales y una etapa de transición con el esquema anterior.

El sistema SUBE en el transporte público comenzó a funcionar en la zona Este de Mendoza este lunes 4 de mayo. Desde ahora, los usuarios de departamentos como San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz pueden utilizar esta modalidad que ya estaba vigente en el Gran Mendoza y San Rafael.

En esta primera etapa, el sistema se implementa de manera progresiva. Por eso, convivirá durante algunas semanas con los métodos tradicionales, con el objetivo de facilitar la adaptación de los pasajeros y evitar inconvenientes en los traslados diarios.

Cómo pagar el boleto con SUBE y otros medios

Una de las principales novedades es que durante un periodo de tiempo van a convivir diferentes métodos de pago para los colectivos. Actualmente, los usuarios pueden abonar sus viajes mediante:

Tarjeta SUBE física o digital

Tarjetas de débito y crédito sin contacto (Visa y Mastercard)

Celulares o dispositivos con tecnología NFC

Código QR desde billeteras virtuales o la app SUBE

Efectivo (durante la etapa de transición)

El sistema funciona a través de validadoras instaladas en las unidades. En el caso de la SUBE, solo hay que apoyar la tarjeta en el dispositivo hasta que se confirme la operación.

Qué beneficios tiene la SUBE en Mendoza

La llegada de la tarjeta SUBE no solo modifica la forma de pago, sino que también habilita una serie de ventajas para los usuarios del transporte público que la utilizan:

Descuentos por transbordo entre líneas

entre líneas Tarifa social para sectores vulnerables

para sectores vulnerables Beneficios para usuarios frecuentes

Carga y acreditación a bordo

Los usuarios pueden gestionar los beneficios y abonos de manera online a través de plataformas oficiales como MendozaxMi, lo que simplifica los trámites y evita traslados innecesarios. También se están habilitando Unidades de Gestión SUBE (UGS) en distintos puntos estratégicos, donde se podrá: comprar la tarjeta, registrar datos del usuario, cargar saldo y activar beneficios sociales

Actualmente, ya hay puntos de atención en la Terminal de Mendoza y en las terminales de San Martín, Rivadavia, Las Catitas y La Paz.