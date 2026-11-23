La histórica banda se presentó en Mendoza ante unas 18 mil personas, que recibieron un show empaquetado con moño y todo para cerrar un difícil 2026.

Son los mismos, pero se ven diferentes. Los pibes que hace 25 años tenían 20, ahora tienen 45, pero están. Tal vez con una “gira” más tranquila, aunque con ese deseo único de salvar un año complicado escuchando a la banda que los tomó de la mano desde la adolescencia. Ese “padre postizo” que también les mostró una ideología y un estilo de vida, para que, por lo menos una, dos o tres veces al año, puedan olvidar todo y sentir que siguen siendo los mismos, pero con más dolores en las rodillas y, sobre todo, más problemas de hígado.

La Renga cumple, da todo lo que los fanáticos esperan y esta vez lo hizo con un sonido impecable que aportó el teatro griego Frank Romero Day. El regalo para despedir el 2026 fue completo. El mismísimo Papá Noel les sonrió a los integrantes de la “vieja escuela del rock” con un show que seguramente será recordado por ese contexto único que ofrece el escenario mendocino, rodeado de montañas, y por un sonido que hizo emocionar hasta al propio Chizzo.

Describir el show es casi una obviedad para quienes están leyendo esto. El comienzo fue fuerte, con A tu lado y Tripa y corazón, alternando temas de los más nuevos con los clásicos de siempre. Mención especial para Mendoza en Buseca y vino tinto, cuando Chizzo aclaró que, como no podía ser de otra manera, a los mendocinos nos corresponde el tinto. El baldío, El juicio del ganso, El rebelde, El final es en donde partí y Hablando de la libertad fueron los guiños para los mendocinos, que tal vez no viajan por el país, pero que sí esperan a La Renga cada año.

Este recital culminó el año de conciertos de rock en el teatro griego, que también recibió a Los Piojos, Viejas Locas y Los Fabulosos Cadillacs, con el parque como gran acierto. El mayor espacio verde de Mendoza recibe a los fanáticos, que, como ocurrió el sábado, disfrutan de una fraternidad única, generada por un ambiente amplio y verde.

Para La Renga, el futuro está en enero, en Necochea. Para los mendocinos que disfrutamos de los últimos vestigios del rock, queda la esperanza de que el teatro griego continúe siendo esa sana costumbre de encontrarnos.