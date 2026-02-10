La Reina y la Virreina de la vendimia 2025 se tatuaron juntas para cerrar su reinado

En plena despedida de su mandato, Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025, y Sofía Perfumo, Virreina Nacional, sorprendieron en redes sociales al mostrar el tatuaje que decidieron hacerse juntas como símbolo de la amistad que construyeron durante el reinado.

En la recta final de su mandato, la Reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo, sorprendieron en redes sociales al compartir un gesto que trascendió el protocolo oficial: se realizaron un tatuaje juntas para sellar la amistad que construyeron durante su año de reinado.

Mientras avanzan en la entrega de coronas a sus sucesoras departamentales de 2026 y comienzan el camino de despedida, ambas decidieron inmortalizar el vínculo que nació al calor de la agenda vendimial, los viajes y los compromisos institucionales.

A través de un posteo conjunto, las soberanas mostraron el detrás de escena del momento en que llegaron al estudio de tatuajes, definieron el diseño y atravesaron la experiencia. El dibujo elegido fue una hoja de parra o de vid, emblema indiscutido de Mendoza y de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En el video compartido, se observa primero a Alejandrina Funes realizándose el tatuaje en su brazo izquierdo, con una actitud distendida y asegurando que no sentía dolor. Luego fue el turno de Sofía Perfumo, quien además sumó un segundo diseño: una pequeña corona. Ambas eligieron el mismo sector del cuerpo para realizarse este gesto en conjunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sofia Perfumo (@sofiaperfumo01)

Una amistad que trascendió el protocolo

Desde el inicio de su mandato, tanto la representante de Las Heras como la de General Alvear mostraron una relación cercana. Más allá de los actos oficiales, las actividades culturales y las presentaciones institucionales, construyeron un vínculo que, según expresaron, se convirtió en uno de los grandes regalos del reinado.

Alejandrina Funes fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia 2025 en el Teatro Griego Frank Romero Day, tras obtener 40 votos y cortar una racha de 13 años sin coronaciones para su departamento. Su sucesora en Las Heras es Chiara Baciocchi, electa reina departamental 2026.

Por su parte, Sofía Perfumo fue elegida Virreina Nacional 2025 con 34 votos en representación de General Alvear. En su departamento, la nueva reina 2026 es Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, mientras que Aitana García fue electa virreina departamental.

Ambas soberanas nacionales continuarán en funciones hasta el próximo 7 de marzo, cuando se elija a la nueva Reina Nacional en la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia.