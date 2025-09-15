La razón por la que el próximo fin de semana llegarán muchos chilenos a Mendoza

Por las fiestas patrias chilenas se espera la llegada de cientos de turistas chilenos a Mendoza. Habrá festividades desde el jueves hasta el sábado en el centro mendocino.

El 18 septiembre es el día de la independencia chilena. Para los vecinos del país trasandino es feriado jueves y viernes, por lo que vivirán un fin de semana extra largo por las fiestas patrias. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza será el centro de la 29° edición de la Fiesta de la Hermandad 2025, organizada por la Colectividad Chilena. Del 18 al 20 de septiembre, la tradicional Plaza Chile será el epicentro de tres días de tradición, cultura y gastronomía.

La 29° Fiesta de la Hermandad 2025 ofrecerá música, danza, gastronomía y artesanías durante tres jornadas. La cita es en Plaza Chile, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, para disfrutar de un evento que año tras año reafirma la hermandad entre Chile y Argentina.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 18 al mediodía con el clásico Esquinazo, que contará con agrupaciones folclóricas llegadas desde distintas regiones de Chile y Argentina.

El patio gastronómico será uno de los puntos más esperados por turistas y locales. Se podrán degustar empanadas de pino, camarón, queso y mariscos, completos, mariscales, chorrillanas, pastel de choclo, anticuchos y asados a la llama. La propuesta se completa con bebidas características de la cultura chilena como Terremoto, chicha, pisco sour, vino, cerveza y cola de mono.

Más de 80 artesanos y emprendedores de Argentina y Chile ofrecerán productos que reflejan la identidad y creatividad de ambas naciones. En el escenario central se presentarán el Ballet de la Colectividad Chilena Gabriela Mistral de Mendoza, Ayekantún de Quillota, Renacer de Choapino, Chinchineros de San Carlos, Ballet del Centro Cultural Gabriela Mistral de Mar del Plata y bandas como Ángel Folck Rock, Akiles Aks, Prendido Fuego, Gitana – Gisse Panisidi, Josel, Pedro Lefiqueo, Clave de Sol y La Joda. También participarán ballets de las colectividades peruana y colombiana.

La Fiesta de la Hermandad se consolidó como un encuentro binacional, donde mendocinos, chilenos y visitantes de distintas partes del mundo celebran sus raíces compartidas. Este año se espera la llegada de más de 15.000 visitantes chilenos y una importante participación de residentes locales.